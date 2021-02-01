Enter The H-E-B Fill The Fridge Sweepstakes!

THIS BLACK HISTORY MONTH MAJIC 102.1 IS PROUD TO PARTNER WITH H-E-B, AS WE SPOTLIGHT BLACK SUPPLIERS WHOSE PRODUCTS CAN BE FOUND AT YOUR LOCAL H-E-B STORES.
WE’RE ALSO GIVING YOU A CHANCE TO “FILL THE FRIDGE” AND WIN $500 IN GROCERIES.
STARTING MONDAY, FEBRUARY 1ST CLICK THE PRIZE PAGE AT THEBOXHOUSTON.COM OR TEXT “HEB” TO 7-1-0-0-7 FOR A DIRECT LINK TO ENTER.
CHECK OUT SOME OF H-E-B’S PROUD BLACK SUPPLIERS AND REGISTER FOR YOUR CHANCE TO WIN $500 IN GROCERIES TO “FILL THE FRIDGE”
POWERED BY:
INNOVATIVE BLACK FOOD PRODUCTS FROM H-E-B AND THE PEOPLE’S STATION … MAJIC 102.1!
Also On Majic 102.1: