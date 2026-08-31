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Sports

Houston Texans Roster Moves

Here's a look at the moves made to reach the roster limit.

Published on August 31, 2026
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Houston Texans Practice
Source: Houston Chronicle/Hearst Newspapers / Getty

The Houston Texans have cut down their roster to 53 players for now.

Her are the players who made it

The Texans have announced their initial 53-man roster. Here is how it looks:

Quarterback (2): C.J. Stroud, Davis Mills

Running backs (3): David Montgomery, Woody Marks, British Brooks

Offensive tackles (5): Aireontae Ersery, Trent Brown, Blake Fisher, Braden Smith, Nathan Thomas 

Guards (4): Keylan Rutledge, Ed Ingram, Wyatt Teller, Febechi Nwaiwu

Center (3): Evan Brown, Jake Andrews, Sam Hagen

Tight ends (4): Dalton Schultz, Foster Moreau, Marlin Klein, Cade Stover

Wide receivers (5): Nico Collins, Xavier Hutchinson, Kayshon Boutte, Jaylin Noel, Jared Wayne

Defensive end (4): Will Anderson Jr., Danielle Hunter, Jadeveon Clowney, Sabastian Harsh

Defensive tackles (5): Sheldon Rankins, Tommy Togiai, Kayden McDonald, Mario Edwards, Logan Hall

Linebackers (6): Azeez Al-Shaair, Henry To’oTo’o, Jake Hansen, Wade Woodaz, Aiden Fisher, Jake Hummel

Safety (3): Calen Bullock, Reed Blankenship, Kamari Ramsey

Nickel (1): Jalen Pitre

Cornerbacks (5): Derek Stingley Jr., Kamari Lassiter, Jaylin Smith, Tremon Smith, Collin Wright

Special teams (3): K Ka’imi Fairbarin, P Kai Kroeger, LS Austin Brinkman

Physically unable to perform list: S M.J. Stewart, E.J. Speed

Reserve/injured list (designated to return): WR Tank Dell, S Ja’Marcus Ingram

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