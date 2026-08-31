Houston Texans Roster Moves
The Houston Texans have cut down their roster to 53 players for now.
Her are the players who made it
The Texans have announced their initial 53-man roster. Here is how it looks:
Quarterback (2): C.J. Stroud, Davis Mills
Running backs (3): David Montgomery, Woody Marks, British Brooks
Offensive tackles (5): Aireontae Ersery, Trent Brown, Blake Fisher, Braden Smith, Nathan Thomas
Guards (4): Keylan Rutledge, Ed Ingram, Wyatt Teller, Febechi Nwaiwu
Center (3): Evan Brown, Jake Andrews, Sam Hagen
Tight ends (4): Dalton Schultz, Foster Moreau, Marlin Klein, Cade Stover
Wide receivers (5): Nico Collins, Xavier Hutchinson, Kayshon Boutte, Jaylin Noel, Jared Wayne
Defensive end (4): Will Anderson Jr., Danielle Hunter, Jadeveon Clowney, Sabastian Harsh
Defensive tackles (5): Sheldon Rankins, Tommy Togiai, Kayden McDonald, Mario Edwards, Logan Hall
Linebackers (6): Azeez Al-Shaair, Henry To’oTo’o, Jake Hansen, Wade Woodaz, Aiden Fisher, Jake Hummel
Safety (3): Calen Bullock, Reed Blankenship, Kamari Ramsey
Nickel (1): Jalen Pitre
Cornerbacks (5): Derek Stingley Jr., Kamari Lassiter, Jaylin Smith, Tremon Smith, Collin Wright
Special teams (3): K Ka’imi Fairbarin, P Kai Kroeger, LS Austin Brinkman
Physically unable to perform list: S M.J. Stewart, E.J. Speed
Reserve/injured list (designated to return): WR Tank Dell, S Ja’Marcus Ingram
Packers Acquire RB From Steelers
(Green Bay, WI) — With Josh Jacobs on the NFL’s exempt list indefinitely, the Green Bay Packers are addressing their running back depth. The Pack acquired Kaleb Johnson from the Pittsburgh Steelers on Sunday for a sixth-round pick in the 2028 NFL Draft. Meantime, Pittsburgh is moving on from the 23-year-old just one year after making him a third-round pick.