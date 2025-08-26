Tennessee Titans 53-Man Roster: Who's In & Who's Out?
Tennessee Titans 53-Man Roster: Who’s In & Who’s Out?
On Tuesday at 3 p.m. CST, the NFL’s deadline for teams to make their final roster cuts passed. All 32 teams have whittled their preseason rosters down to 53 players. So who made the Tennessee Titans’ final 53-man roster, and who’s out?
RELATED: Dallas Cowboys 53-Man Roster: Who’s In & Who’s Out?
Who’s Out?
- Brian Asamoah (LB)
- Joshua Bledsoe (DB)
- Josiah Bronson (DT)
- Kendell Brooks (S)
- Amari Burney (LB)
- Drake Dabney (TE)
- Jaylen Duncan (OT)
- Desmond Evans (DE/OLB)
- Ali Gaye (LB)
- Joe Gaziano (DE)
- Arlington Hambright (OL)
- Jermari Harris (DB)
- Cam Horsley (DT)
- Jha’Quan Jackson (WR)
- Brenden Jaimes (OL)
- Jermar Jefferson (RB)
- Jalen Kimber (DB)
- Mason Kinsey (WR)
- Matt Landers (WR)
- Clarence Lewis (DB)
- Blake Lynch (LB)
- Jordan Mims (RB)
- Sam Mustipher (OL)
- Thomas Odukoya (TE)
- Amani Oruwariye (CB)
- James Proche (WR)
- Isaiah Raikes (DT)
- Xavier Restrepo (WR)
- Davion Ross (DB)
- Andrew Rupcich (OL)
- T.J. Sheffield (WR)
- Trevor Siemian (QB)
- T.J. Smith (DT)
- Carlos Watkins (DL)
- Josh Whyle (TE)
- Julius Wood (DB)
It’s worth noting running back Tyjae Spears, who suffered a high ankle sprain earlier this month, has been placed on IR (injury reserve), meaning he will miss the first four games of the season.
Who’s In?
Quarterbacks
- Brandon Allen
- Cam Ward
Running Backs
- Julius Chestnut
- Kalel Mullings
- Tony Pollard
Wide Receivers
- Elic Ayomanor
- Chimere Dike
- Van Jefferson
- Tyler Lockett
- Bryce Oliver
- Calvin Ridley
Tight Ends
- Gunnar Helm
- David Martin-Robinson
- Chig Okonkwo
Offensive Linemen
- Brandon Crenshaw-Disckson
- Lloyd Cushenberry III
- Blake Hance
- JC Latham
- Corey Levin
- Dan Moore Jr.
- John Ojukwo
- Peter Skoronski
- Jackson Slater
- Olisaemeka Udoh
- Kevin Zeitler
Defensive Linemen
- Timmy Horne
- Sebastian Joseph-Day
- James Lynch
- Jeffery Simmons
- T’Vondre Sweat
Linebackers
- Cody Barton
- Cedric Gray
- Jaylen Harrell
- Curtis Jacobs
- Dre’Mont Jones
- Arden Key
- Oluwafemi Oladejo
- Jihad Ward
- James Williams Sr.
Cornerbacks
- Darrell Baker Jr.
- Jarvis Brownlee Jr.
- Marcus Harris
- Gabe Jeudy-Lally
- Roger McCreary
- L’Jarius Sneed
Safeties
- Mike Brown
- Quandre Diggs
- Amani Hooker
- Kevin Winston Jr.
- Xavier Woods
Special Teams
- Morgan Cox (LS)
- Johnny Hekker (P)
- Joey Slye (K)
The post Tennessee Titans 53-Man Roster: Who’s In & Who’s Out? appeared first on The Eagle 106.9/107.5.
Tennessee Titans 53-Man Roster: Who’s In & Who’s Out? was originally published on houstonseagle.com
-
If You Didn't Lose Weight Over The Summer, There's Always Winter
-
Free Chick-fil-A Breakfast
-
Oh No! Texans RB Joe Mixon To Miss At Least First Four Games
-
Rihanna New Music Speculation & Suge Knight Claims Pendant Is Fake
-
Black Women Are the Headline At This Year’s US Open
-
Texas 2-Step Giveaway! Win $250 to Host Your Own Football Watch Party!
-
‘I Will Survive’ Singer Gloria Gaynor Revealed as MAGA Donor
-
Date Night Alert Tonight Is Two-For-One Cinema Deals