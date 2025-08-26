Listen Live
Sports

Tennessee Titans 53-Man Roster: Who's In & Who's Out?

Tennessee Titans 53-Man Roster: Who’s In & Who’s Out?

Published on August 26, 2025

Share the post

Share this link via

Or copy link

NFL: AUG 15 Preseason Titans at Falcons
Source: A detailed view of a Tennessee Titans helmet during the NFL preseason game between the Tennessee Titans and the Atlanta Falcons on August 15th, 2025 at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, GA. (Rich von Biberstein/Icon Sportswire via Getty Images)

On Tuesday at 3 p.m. CST, the NFL’s deadline for teams to make their final roster cuts passed. All 32 teams have whittled their preseason rosters down to 53 players. So who made the Tennessee Titans’ final 53-man roster, and who’s out?

RELATED: Dallas Cowboys 53-Man Roster: Who’s In & Who’s Out?

Who’s Out?

  • Brian Asamoah (LB)
  • Joshua Bledsoe (DB)
  • Josiah Bronson (DT)
  • Kendell Brooks (S)
  • Amari Burney (LB)
  • Drake Dabney (TE)
  • Jaylen Duncan (OT)
  • Desmond Evans (DE/OLB)
  • Ali Gaye (LB)
  • Joe Gaziano (DE)
  • Arlington Hambright (OL)
  • Jermari Harris (DB)
  • Cam Horsley (DT)
  • Jha’Quan Jackson (WR)
  • Brenden Jaimes (OL)
  • Jermar Jefferson (RB)
  • Jalen Kimber (DB)
  • Mason Kinsey (WR)
  • Matt Landers (WR)
  • Clarence Lewis (DB)
  • Blake Lynch (LB)
  • Jordan Mims (RB)
  • Sam Mustipher (OL)
  • Thomas Odukoya (TE)
  • Amani Oruwariye (CB)
  • James Proche (WR)
  • Isaiah Raikes (DT)
  • Xavier Restrepo (WR)
  • Davion Ross (DB)
  • Andrew Rupcich (OL)
  • T.J. Sheffield (WR)
  • Trevor Siemian (QB)
  • T.J. Smith (DT)
  • Carlos Watkins (DL)
  • Josh Whyle (TE)
  • Julius Wood (DB)

Related Stories

It’s worth noting running back Tyjae Spears, who suffered a high ankle sprain earlier this month, has been placed on IR (injury reserve), meaning he will miss the first four games of the season.

Who’s In?

Quarterbacks

  • Brandon Allen
  • Cam Ward

Running Backs

  • Julius Chestnut
  • Kalel Mullings
  • Tony Pollard

Wide Receivers

  • Elic Ayomanor
  • Chimere Dike
  • Van Jefferson
  • Tyler Lockett
  • Bryce Oliver
  • Calvin Ridley

Tight Ends

  • Gunnar Helm
  • David Martin-Robinson
  • Chig Okonkwo

Offensive Linemen

  • Brandon Crenshaw-Disckson
  • Lloyd Cushenberry III
  • Blake Hance
  • JC Latham
  • Corey Levin
  • Dan Moore Jr.
  • John Ojukwo
  • Peter Skoronski
  • Jackson Slater
  • Olisaemeka Udoh
  • Kevin Zeitler

Defensive Linemen

  • Timmy Horne
  • Sebastian Joseph-Day
  • James Lynch
  • Jeffery Simmons
  • T’Vondre Sweat

Linebackers

  • Cody Barton
  • Cedric Gray
  • Jaylen Harrell
  • Curtis Jacobs
  • Dre’Mont Jones
  • Arden Key
  • Oluwafemi Oladejo
  • Jihad Ward
  • James Williams Sr.

Cornerbacks

  • Darrell Baker Jr.
  • Jarvis Brownlee Jr.
  • Marcus Harris
  • Gabe Jeudy-Lally
  • Roger McCreary
  • L’Jarius Sneed

Safeties

  • Mike Brown
  • Quandre Diggs
  • Amani Hooker
  • Kevin Winston Jr.
  • Xavier Woods

Special Teams

  • Morgan Cox (LS)
  • Johnny Hekker (P)
  • Joey Slye (K)

The post Tennessee Titans 53-Man Roster: Who’s In & Who’s Out? appeared first on The Eagle 106.9/107.5.

Tennessee Titans 53-Man Roster: Who’s In & Who’s Out?  was originally published on houstonseagle.com

More from Majic 102.1
Trending
"Highest 2 Lowest" Red Carpet - The 78th Annual Cannes Film Festival
Music

Rihanna New Music Speculation & Suge Knight Claims Pendant Is Fake

Pop Culture

Black Women Are the Headline At This Year’s US Open

Car Wreck Cowboy
Contests

Texas 2-Step Giveaway! Win $250 to Host Your Own Football Watch Party!

Entertainment

‘I Will Survive’ Singer Gloria Gaynor Revealed as MAGA Donor

Southern Soul Explosion
Events

2025 Southern Soul Explosion | Sep. 13 at Smart Financial Centre

Trump White House
Local

Elon Musk Wants To Build Tunnels In Houston

State Fair Classic
2 Items
Contests

Win $1,000 PLUS Four Tickets to The State Fair Classic!!

Style & Beauty

Joy Sunday Serves Gothic Glam At The Wednesday Season 2 Premiere

Majic 102.1

Quick Links

Legal

Listen Live
Close